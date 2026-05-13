Belen si sbottona | dalla cena con Samurai Jay alla conduzione de L’Isola dei Famosi ecco cosa ha rivelato

Durante una recente intervista, la showgirl ha parlato della sua cena con un noto rapper, descrivendo alcuni dettagli dell’incontro. Ha anche confermato di essere pronta a condurre una nuova edizione di un noto reality show, senza fornire ulteriori dettagli sul progetto. La donna ha condiviso alcune riflessioni sulla sua vita professionale e sulle esperienze recenti, mantenendo un tono diretto e spontaneo.

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