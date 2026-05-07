Prima categoria - Il personaggio Il Cholo fa gol salva il suo Piazza e smette

Al termine dell’ultima giornata di campionato, allo stadio "Roberto Nobili", tra Piazza al Serchio e Folgor Marlia, gli applausi più sentiti e calorosi sono stati tutti per il capitano biancorosso Diego Orsi, 46 anni il prossimo 9 luglio, giunto al termine della sua carriera agonistica, anche se nessuno ci crede ancora, dato il suo attaccamento al calcio, al suo Piazza al Serchio e per le sue ancora buone condizioni fisiche che, anche quest’anno, in Prima categoria, gli hanno permesso di disputare un buon campionato, culminato con la permanenza nella serie della squadra biancorossa, allenata da Edoardo Micchi, con un buon ottavo posto in classifica con 40 punti (23 all’andata e 17 al ritorno), frutto di 10 vittorie e 10 pareggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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