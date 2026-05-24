Il Gruppo Alpini di Talmassons festeggia 90 anni | due giorni di eventi tra musica sfilata e tradizioni
Il Gruppo Alpini di Talmassons ha celebrato il suo 90° anniversario con due giorni di eventi. La manifestazione ha incluso una sfilata, musica dal vivo e cerimonie ufficiali. La partecipazione è stata aperta alla cittadinanza, con momenti dedicati alle tradizioni e alla convivialità. La celebrazione si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo membri del gruppo e residenti.
Novant’anni di storia per il Gruppo Alpini di Talmassons, che celebrerà l’importante anniversario con un fine settimana di appuntamenti aperti alla cittadinanza tra musica, cerimonie ufficiali e momenti conviviali. Le celebrazioni prenderanno il via sabato 30 maggio alle 20.30 nella chiesa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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