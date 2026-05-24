Il Gruppo Alpini di Talmassons festeggia 90 anni | due giorni di eventi tra musica sfilata e tradizioni

Notizia in breve

Il Gruppo Alpini di Talmassons ha celebrato il suo 90° anniversario con due giorni di eventi. La manifestazione ha incluso una sfilata, musica dal vivo e cerimonie ufficiali. La partecipazione è stata aperta alla cittadinanza, con momenti dedicati alle tradizioni e alla convivialità. La celebrazione si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo membri del gruppo e residenti.