Il Gruppo Alpini di Talmassons festeggia 90 anni | due giorni di eventi tra musica sfilata e tradizioni

Da udinetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gruppo Alpini di Talmassons ha celebrato il suo 90° anniversario con due giorni di eventi. La manifestazione ha incluso una sfilata, musica dal vivo e cerimonie ufficiali. La partecipazione è stata aperta alla cittadinanza, con momenti dedicati alle tradizioni e alla convivialità. La celebrazione si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo membri del gruppo e residenti.

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Novant’anni di storia per il Gruppo Alpini di Talmassons, che celebrerà l’importante anniversario con un fine settimana di appuntamenti aperti alla cittadinanza tra musica, cerimonie ufficiali e momenti conviviali. Le celebrazioni prenderanno il via sabato 30 maggio alle 20.30 nella chiesa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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