Previdenza Matera FdI | Riscatto laurea interrogazione al Governo per ridurre i costi e rilanciare l’accesso

Notizia in breve

Un rappresentante di un partito ha presentato un’interrogazione al Governo riguardante il riscatto della laurea. La richiesta mira a ridurre i costi e favorire l’accesso a questa procedura. La domanda, numerata 2628, è stata indirizzata al Ministro del Lavoro. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle misure proposte o sulle risposte attese.