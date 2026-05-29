Previdenza Matera FdI | Riscatto laurea interrogazione al Governo per ridurre i costi e rilanciare l’accesso
Un rappresentante di un partito ha presentato un’interrogazione al Governo riguardante il riscatto della laurea. La richiesta mira a ridurre i costi e favorire l’accesso a questa procedura. La domanda, numerata 2628, è stata indirizzata al Ministro del Lavoro. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle misure proposte o sulle risposte attese.
Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un’interrogazione, la n. 2628, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiedere una revisione urgente del meccanismo di calcolo del riscatto agevolato della laurea, proponendo di ridurre l’aliquota di computo per abbattere l’onere annuale dagli attuali 6.123 euro a circa 742 euro”. Lo afferma in una nota alla stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale di Benevento. “ Ancorare l’onere – spiega Matera – al minimale contributivo di artigiani e commercianti previsto dalla legge n. 233 del 1990, senza alcun meccanismo di salvaguardia contro l’inflazione, ha portato il costo per il riscatto di un singolo anno di studi alla cifra di 6. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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