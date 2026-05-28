Ambiente Matera FdI | Interrogazione al Ministro sul progetto Repower di Campolattaro
Un deputato di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardo al progetto Repower a Campolattaro. La richiesta riguarda specificamente aspetti relativi all’impatto ambientale e alle autorizzazioni del progetto. La mozione è stata depositata con il numero 302627 e mira a ottenere chiarimenti ufficiali sulle procedure e le valutazioni svolte. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti specifici dell’interrogazione è stata resa nota.
“Ho depositato l’interrogazione parlamentare 302627, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere un approfondimento sul progetto del mega-impianto idroelettrico di pompaggio proposto dalla REC S.r.l. (Repower) nell’area compresa tra Morcone, Campolattaro e Pontelandolfo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale di Benevento. “L’intervento previsto – spiega Matera – solleva interrogativi rilevanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Da un lato, i profondi scavi progettati potrebbero... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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