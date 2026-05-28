Ambiente Matera FdI | Interrogazione al Ministro sul progetto Repower di Campolattaro

Notizia in breve

Un deputato di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardo al progetto Repower a Campolattaro. La richiesta riguarda specificamente aspetti relativi all’impatto ambientale e alle autorizzazioni del progetto. La mozione è stata depositata con il numero 302627 e mira a ottenere chiarimenti ufficiali sulle procedure e le valutazioni svolte. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti specifici dell’interrogazione è stata resa nota.