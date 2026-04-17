Islam a scuola il caso Modena | incontro al Fermi e interrogazione di FdI

A Modena, presso l’ITIS “Enrico Fermi”, si terrà sabato 18 aprile un incontro dedicato alle classi seconde, intitolato “Identità e fede islamica”. L’evento è stato annunciato attraverso un avviso interno e si inserisce nel programma di attività scolastiche per la giornata. Nel frattempo, un’interrogazione sulla questione è stata presentata in Parlamento da un rappresentante di un partito di centrodestra.

Roma, 17 apr – All’ITIS “ Enrico Fermi ” di Modena è stato organizzato per sabato 18 aprile un incontro dal titolo “Identità e fede islamica”, rivolto alle classi seconde. A confermarlo è una circolare interna dell’istituto, protocollata il 15 aprile 2026, in cui si specifica che gli studenti incontreranno Hicham Houchim, indicato come referente della comunità islamica di Sassuolo e rappresentante dell’UCOII. L’attività si svolgerà in presenza, nelle aule magne delle due sedi scolastiche, secondo una suddivisione oraria che coinvolge più classi nell’arco della mattinata. Al Fermi di Modena spazio all'”Identità e fede islamica”. Il documento chiarisce che si tratta di un’iniziativa inserita in un progetto scolastico e che i docenti saranno presenti per tutta la durata dell’incontro.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Islam a scuola, il caso Modena: incontro al Fermi e interrogazione di FdI Notizie correlate Genova, l’incontro Salis-antifascisti diventa caso nazionale: FdI annuncia interrogazione parlamentareRoma, 19 feb – L’incontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e una delegazione di Genova Antifascista non resta confinato al dibattito cittadino. Incontro con il giornalista antimafia annullato, scoppia il caso politico. Croatti (M5S): "Presentata un'interrogazione al ministero"La mancata ospitata del giornalista Donato Ungaro, prevista in una scuola media di Conselice, scatena polemiche anche nel mondo politico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Adolescenti musulmani formati per insegnare l'Islam; Islam, Lega: A Modena incontro a scuola con referente comunità musulmana. Stop islamizzazione imposta a studenti; Scuola. Barcaiuolo (FdI): Perplessità per lezioni di Islam a Modena del referente comunità. Bisogna garantire pluralismo; Frosinone. Uno sguardo sull’Islam: dialogo con gli studenti dell'Alessandro Volta - Foto 1 di 10. Islam, Lega: A Modena incontro a scuola con referente comunità musulmana. Stop islamizzazione imposta a studentiA Modena le classi seconde dell’istituto tecnico industriale Enrico Fermi incontreranno sabato il referente della comunità islamica di Sassuolo Hicham Houchim, rappresentante dell’UCOlI (Unione com ... sassuolo2000.it A scuola di islam. Cronache dalle classi italianeNascere maschio è una malattia incurabile si legge ne La scuola cattolica, che esiste soltanto nel romanzo di Edoardo Albinati. La nuova scuola è multiculturale, dove nascere femmina può essere ... ilfoglio.it Critiche politiche all'iniziativa con Hicham Houchim, referente della comunità islamica di Sassuolo facebook Note storiche, l'Algeria da patria di Agostino a terra dell'Islam x.com