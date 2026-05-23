53esima Scalata al Castello | edizione speciale con grandi campioni internazionali
La 53esima edizione della “Scalata al Castello” si terrà domenica 31 maggio. L’evento quest’anno avrà una formula rinnovata, con più spettacolo e coinvolgimento di atleti internazionali. La manifestazione unirà sport e giovani, offrendo una giornata ricca di eventi legati all’arrampicata e all’atletica. La manifestazione si svolgerà in un castello, con partecipanti di diverse nazionalità e numerosi grandi campioni.
Si avvicina la 53esima edizione della “Scalata al Castello”, in programma domenica 31 maggio, che quest’anno si presenterà con una formula rinnovata e ancora più spettacolare, capace di unire sport, giovani e grande atletica internazionale in una giornata ricca di eventi.L’edizione 2026 avrà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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