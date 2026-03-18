Oggi, 18 marzo 2026, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata presentata l’edizione numero 90 della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze. La manifestazione, nota come MIDA 90, celebra i novant’anni di questa storica esposizione dedicata alle eccellenze artigiane. La presentazione ha coinvolto organizzatori e rappresentanti istituzionali, che hanno illustrato i dettagli della rassegna.

ROMA – Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze che quest’anno compie novant’anni. “La 90ª edizione di questo importante evento fieristico rappresenta un momento decisivo per riflettere su ciò che possiamo fare, già da quest’anno, per rendere il mondo dell’artigianato italiano – uno degli asset fondamentali dell’intero sistema produttivo del nostro Paese – sempre più sostenibile e competitivo”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. Il nostro auspicio è che il 2026 diventi davvero... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90

Articoli correlati

Edizione numero 20 per ArteGenova, la grande mostra-mercato di arte moderna e contemporaneaUn grande traguardo per ArteGenova: l'edizione 2026, che prenderà il via venerdì 13 per poi concludersi domenica 15 febbraio, sarà infatti la numero...

Presentata l'edizione febbraio 2026 di "Anime Diverse in Arte"Cascina, 2 febbraio 2026 - Cascina ha accolto un nuovo appuntamento dedicato all’arte e alla condivisione.

Tutti gli aggiornamenti su Mostra dell'Artigianato 2026 presentata...

Temi più discussi: Edizione 90 per Mida, la Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze. Ci sarà anche musica la sera; Fiera dell’artigianato artistico in piazza Savonarola; Bosconero Canavese chiama gli artigiani: al via le adesioni per la Mostra dell'artigianato; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra fiori, piante e artigianato.

Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze che quest’anno compie novant'anni. firenzepost.it

La Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze compie 90 anniLa Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze (Mida) compie 90 anni, la più longeva d'Italia e tra le più antiche d'Europa. (ANSA) ... ansa.it

Colori Sguardi Vibrazioni Dal 18 al 22 marzo 2026 Morbegno (SO) – Salotto Boffi, Piazza S. Giovanni 3 A volte basta entrare in una stanza piena di colore per cambiare ritmo alla giornata. A Morbegno arriva Colori Sguardi Vibrazioni, mostra artistica di pittura - facebook.com facebook

Paolo Ondarza e Daniele D'Elia recensiscono la mostra - al Palazzo Papale di Castel Gandolfo fino al 30 giugno - "El Greco allo specchio. Due dipinti a confronto", nell'ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco x.com