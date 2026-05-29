A 50 anni appena compiuti, Cristian Marchi continua a guardare avanti senza nostalgia, forte di una carriera costruita tra club di tutto il mondo e hit che hanno segnato la dance italiana, come quella “ Love Sex American Express” del 2008 che i suoi fedelissimi ancora oggi aspettano a ogni set per coronare la serata, “come fosse l’Ave Maria in chiesa ”. Il DJ e produttore mantovano è tornato con “Amore Tonight”, nuovo singolo che celebra l’energia della notte e quegli incontri capaci di far sparire, per un istante, tutto il resto. A FqMagazine Marchi parla anche del confine sempre più sfumato tra DJ e personaggio nell’era degli influencer, e della pista da ballo che cambia pelle con nuove abitudini come il soft clubbing, senza però perdere la sua funzione più autentica: creare connessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prenderei a martellate i telefonini quando mi chiedono le canzoni sui display, è frustrante essere trattato come un juxebox. I tronisti DJ? Sono fuochi d’artificio”: così Cristian Marchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cristian Marchi, l’intervista al dj: “La musica mi ha insegnato cosa evitare e chi volevo diventare”Cristian Marchi, noto DJ e produttore discografico, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua carriera musicale e del suo...

“Sono rimasta incinta a 15 anni e mio padre mi ha cacciato di casa. Con mia sorella abbiamo rischiato di essere arrestate per uno spray al peperoncino, mi sono messa a piangere”: così FiordalisoDurante una puntata del programma televisivo, una cantante ha condiviso un episodio accaduto durante un viaggio in Australia insieme alla sorella.