Cristian Marchi, noto DJ e produttore discografico, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua carriera musicale e del suo nuovo singolo. In occasione del suo cinquantesimo compleanno, Marchi ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita professionale e sulle esperienze che lo hanno portato a essere quello che è oggi. Durante l’intervista, ha anche riflettuto su come la musica abbia influenzato le sue scelte personali e professionali.

Ci sono artisti che, arrivati a un certo punto della propria carriera, iniziano a vivere di rendita. Ripetono formule già rodate, inseguono la nostalgia del pubblico oppure si limitano a sopravvivere dentro un’identità che il tempo ha già reso riconoscibile. E poi ci sono artisti che continuano invece a mettersi in discussione, anche dopo decenni, anche quando avrebbero tutto il diritto di fermarsi e limitarsi a raccogliere ciò che hanno costruito. Cristian Marchi appartiene decisamente alla seconda categoria. Parlare con lui oggi significa trovarsi davanti non soltanto a uno dei DJ e producer italiani più riconoscibili degli ultimi vent’anni, ma soprattutto a un uomo che continua a ragionare sulla musica come qualcosa di vivo, mutevole, quasi necessario.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cristian Marchi, l’intervista al dj: “La musica mi ha insegnato cosa evitare e chi volevo diventare”

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