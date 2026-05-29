Prendere il 70 per cento di Gaza… Per iniziare

Giovedì 28 maggio Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver ordinato all’esercito di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza. Lo ha detto a un’accademia di formazione dentro un insediamento della Cisgiordania occupata, in un video diffuso dall’emittente israeliana Channel 12. «Stiamo soffocando Hamas. Controlliamo il 60% del territorio. Eravamo al 50, siamo passati al 60. La mia direttiva è arrivare al 70%». Il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre fissava una “linea gialla”, la demarcazione oltre la quale le forze israeliane dovevano restare: circa il 53% della Striscia sotto controllo militare, con un ritiro graduale rinviato a una seconda fase. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Argomenti più discussi: Washington si lancia contro Gaesa, che controlla il 70 per cento dell’economia cubana; Netanyahu vuole che l’esercito israeliano occupi il 70% della Striscia di Gaza; Raid di Israele su Beirut mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della Striscia di Gaza; Libano, media: Almeno 23 morti in raid Israele. Netanyhau: Voglio 70% di Gaza.

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