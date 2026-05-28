Il primo ministro israeliano ha dato ordine alle forze armate di assumere il controllo del 70 per cento della Striscia di Gaza, in violazione degli accordi di cessate il fuoco con Hamas in vigore da ottobre. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede l’occupazione territoriale di gran parte dell’area. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a tempistiche o modalità operative.

Lo ha annunciato lo stesso premier israeliano durante una conferenza stampa da un insediamento nella Cisgiordania occupata. In contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco con Hamas in vigore da ottobre, Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze armate di Israele di prendere controllo del 70 per cento della Striscia di Gaza. È stato lo stesso primo ministro israeliano ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa da un insediamento nella Cisgiordania occupata: «Stiamo attualmente soffocando Hamas. Ora controlliamo il 60 per cento del territorio della Striscia. Eravamo al 50, siamo passati al 60. La mia direttiva è di arrivare al 70 per cento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Netanyahu ordina all’IDF di prendere il controllo del 70 per cento di Gaza

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