Mo | Netanyahu ' ordinato a esercito di prendere controllo 70% Striscia Gaza' **

Il premier israeliano ha annunciato di aver dato ordini alle forze armate di assumere il controllo del 70% della Striscia di Gaza. Questa decisione va contro gli accordi di cessate il fuoco firmati lo scorso ottobre. Finora non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La comunicazione è stata fatta senza ulteriori specifiche ufficiali.

Tel Aviv, 28 mag. (Adnkronos) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. "Stiamo attualmente soffocando Hamas. Controlliamo ora il 60% del territorio della Striscia. Eravamo al 50, siamo passati al 60. La mia direttiva è di arrivare al 70%", ha affermato Netanyahu parlando in conferenza da un insediamento israeliano in Cisgiordania occupata, diffusa in video dall'emittente israeliana Channel 12. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahus motorcade in Palm Beach County

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