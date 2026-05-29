Undici sceneggiature sono arrivate in finale alla nona edizione del Premio Solinas Experimenta Serie, promosso con il supporto principale di RAI Fiction. La selezione ha coinvolto autori di diversi background, che hanno presentato i loro progetti per la categoria dedicata alle serie televisive sperimentali. La giuria ha scelto tra numerose proposte, valutando originalità e qualità narrativa. La premiazione si terrà nelle prossime settimane.

Sono 11 i finalisti del Premio Solinas Experimenta Serie, giunto alla sua nona edizione e realizzato con la main sponsorship di RAI Fiction. Il concorso, con percorso di Alta Formazione, seleziona e sviluppa progetti innovativi di racconto seriale della durata minima di 20’ e massima di 25’ – destinati a un prioritario sfruttamento su RaiPlay – per realizzarne il pilota di serie con un budget massimo di euro 120.000. Durante la Seconda Fase del concorso gli Autori finalisti presenteranno alla Giuria il progetto tramite Pitching. La Giuria selezionerà quindi i tre Vincitori delle Borse di Sviluppo e del Laboratorio di Alta Formazione e il Progetto di Riserva (con esclusione del contributo in denaro e della partecipazione al laboratorio di sviluppo del Premio Solinas). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Premio Solinas Experimenta Serie: 11 finalisti per la nona edizione

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