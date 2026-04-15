Nona edizione del Gran Premio di Bari la rievocazione della storica corsa automobilistica

Dal 23 al 26 aprile 2026, si terrà a Bari la nona edizione del Gran Premio di Bari, una manifestazione che ripropone la storica corsa automobilistica disputata nel capoluogo pugliese tra il 1947 e il 1956. L’evento coinvolge appassionati e appassionate che vogliono rivivere le tappe di una competizione che ha lasciato un segno nella memoria locale e sportiva. La manifestazione si svolge nelle strade della città, richiamando un pubblico interessato alla storia delle corse.

Torna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica disputata nel capoluogo pugliese tra il 1947 e il 1956. Organizzata da Old Cars Club, la manifestazione porterà sul lungomare quattro giorni di eventi tra.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Arriva l'edizione numero 110 della Targa Florio, iscrizioni aperte per la più antica corsa automobilisticaMercoledì 15 aprile la presentazione al rettorato dell’Università degli studi di Palermo di piazza Marina. Leggi anche: Gran Premio del Monte Serra – Ragazzi del Vega 10, foto e classifica della corsa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GRAN PREMIO DI BARI, Torna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione della rievocazione della storica corsa automobilistica svoltasi nel capoluogo pugliese; Gran Premio Colli Marignanesi, 25ª edizione nel segno di Alessandro Battistoni; Bari si prepara ad ospitare il Gran Premio, al Margherita una mostra per rievocare la storica corsa; Concorso Foto dell’Anno (proroga al 06.04.2026) e Gran Premio Italia per Circoli FIAF. Gran Premio di Bari, la nona edizione dal 23 al 26 aprileLa rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata tra il 1947 e il 1956 tornerà far vibrare il lungomare al ritmo dei motori con piloti provenienti da tutta Europa La storia torna ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gran Premio di Monza, boom di turisti e 98 milioni di euro d’indotto per l'economia brianzola. Tutti i numeri di un’edizione da recordIn Comune il sindaco Paolo Pilotto, il prefetto Enrico Roccatagliata, il presidente di Sias Giuseppe Redaelli e il vicepresidente vicario di Aci Milano Pietro Meda hanno presentato i report ufficiali. ilgiorno.it MRT RACING TEAM BETA - Gran Premio di Sardegna- MXGP - facebook.com facebook