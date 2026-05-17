Premio San Giustino oltre 400 giovani protagonisti | cultura e valori al centro della nona edizione
La nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo” ha registrato una partecipazione superiore ai 400 giovani. L’evento si è svolto nel territorio flegreo e ha visto coinvolti numerosi partecipanti, con un’attenzione particolare alla cultura e ai valori. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più rilevanti per la zona, attirando l’interesse di numerosi giovani e pubblico locale. La cerimonia si è svolta con una grande presenza di pubblico e rappresentanti delle istituzioni.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Una partecipazione ampia e sentita ha segnato la nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo”, che si conferma uno degli appuntamenti più significativi per il territorio flegreo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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