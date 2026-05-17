Premio San Giustino oltre 400 giovani protagonisti | cultura e valori al centro della nona edizione

Da lifeandnews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo” ha registrato una partecipazione superiore ai 400 giovani. L’evento si è svolto nel territorio flegreo e ha visto coinvolti numerosi partecipanti, con un’attenzione particolare alla cultura e ai valori. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più rilevanti per la zona, attirando l’interesse di numerosi giovani e pubblico locale. La cerimonia si è svolta con una grande presenza di pubblico e rappresentanti delle istituzioni.

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