Congresso Uil Scuola 2026 Giuseppe D’Aprile rieletto segretario generale per i prossimi 4 anni

Al Congresso nazionale della UIL Scuola tenuto al Palacongressi di Riccione, Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale dell’organizzazione. La decisione è stata presa all’unanimità dai presenti, confermando il suo ruolo per i prossimi quattro anni. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse aree del settore scolastico. La nomina è avvenuta durante l’appuntamento congressuale, che ha coinvolto i membri dell’organizzazione.

Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale della UIL Scuola. Il Congresso nazionale, riunito al Palacongressi di Riccione, ha confermato all’unanimità D’Aprile alla guida dell’Organizzazione, affidandogli il mandato per i prossimi quattro anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Uil Umbria, al Congresso regionale il segretario generale Pierpaolo Bombardieri Leggi anche: Uil funzione pubblica, Luigi Fabrizio Danile eletto segretario generale al primo congresso provinciale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Congresso Uil Scuola 2026, il programma delle tre giornate; XV Congresso Nazionale della UIL Scuola Rua; Congresso Uil Scuola 2026 dal 5 al 7 maggio al Palacongressi della Perla Verde. Il programma delle tre giornate; Congresso 2026, Bombardieri: Necessario investire nella scuola: il valore della formazione è centrale. Scuola, Bombardieri (Uil): Il valore della formazione è centrale, perciò è necessario investireIntervento del leader del sindacato al congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione. Per il segretario regionale Borghetti, i lavoratori hanno diritto a una giusta retribuzione per dare modo agli ... rainews.it Dacia Maraini: Preservare l’Italiano, curatene l’uso. Lo sviluppo del linguaggio porta alla pace, non alla guerra. Le sue paroleAnche Dacia Maraini tra gli interventi al congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione. La scuola e la lingua come pilastri dell’identità culturale e democratica del Paese, sono il nucleo dell’inte ... orizzontescuola.it Anche Dacia Maraini tra gli interventi al congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione. La scuola e la lingua come pilastri dell’identità culturale e democratica del Paese, sono il nucleo dell’intervento di Dacia Maraini, che ha richiamato l’attenzion… x.com La giornata conclusiva del XV Congresso Uil Scuola si aprirà con un momento dedicato alla memoria di Nuccio Ordine, figura di riferimento del pensiero italiano e sostenitore del ruolo formativo della scuola e del sapere umanistico. Sarà presente Maria Ordi - facebook.com facebook