Congresso Uil Scuola 2026 Giuseppe D’Aprile rieletto segretario generale per i prossimi 4 anni

Da orizzontescuola.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Congresso nazionale della UIL Scuola tenuto al Palacongressi di Riccione, Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale dell’organizzazione. La decisione è stata presa all’unanimità dai presenti, confermando il suo ruolo per i prossimi quattro anni. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse aree del settore scolastico. La nomina è avvenuta durante l’appuntamento congressuale, che ha coinvolto i membri dell’organizzazione.

Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale della UIL Scuola. Il Congresso nazionale, riunito al Palacongressi di Riccione, ha confermato all’unanimità D’Aprile alla guida dell’Organizzazione, affidandogli il mandato per i prossimi quattro anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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