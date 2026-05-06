Ambiente 20 anni di evoluzione normativa | a Bacoli Sergio Costa Claudia Pecoraro e Giuseppe Vadalà

Domani a Bacoli si terrà un convegno dedicato all’evoluzione normativa nel settore ambientale negli ultimi vent’anni. L’incontro, previsto alle ore 15, affronterà temi che vanno dal Testo Unico fino al Decreto Terra dei Fuochi, analizzando le esperienze di istituzioni e imprese coinvolte. Tra i relatori figurano figure come Sergio Costa, Claudia Pecoraro e Giuseppe Vadalà, chiamati a discutere delle principali tappe legislative e delle prospettive future.

“Ambiente e normativa. 20 anni di evoluzione, dal Testo Unico al Decreto Terra dei Fuochi: esperienze e prospettive tra istituzioni e imprese”: è il titolo del convegno che i tiene domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 15.30, nel Castello Aragonese di Baia (via Castello 39, Bacoli). L’incontro organizzato da G.F. Service srl, “si propone di fare il punto sull’evoluzione del quadro normativo ambientale degli ultimi due decenni, con particolare riferimento al passaggio dal Testo Unico al Decreto Terra dei Fuochi, mettendo a confronto esperienze istituzionali e imprenditoriali e delineando le prospettive future del settore”. Interverranno Claudia...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Argomenti più discussi: Bacoli, al Castello Aragonese di Baia incontro sull'ambiente e 20 anni di evoluzione normativa; Pecoraro a Bacoli: il confronto su normativa ambientale, bonifiche e Terra dei Fuochi.

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Ambiente: a Bacoli l’incontro su 20 anni di evoluzione normativa Giovedì 7 maggio alle ore 15.30. Tra i presenti il vicepresidente della Camera Sergio Costa, l’assessora regionale all’ambiente Claudia Pecoraro, il commissario Terra dei Fuochi Giuseppe Vad - facebook.com facebook