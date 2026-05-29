premio cimitile 2026 presentati i vincitori della xxxi edizione

Sono stati annunciati i vincitori della XXXI edizione del Premio Cimitile 2026. La manifestazione si apre con una mostra d’arte intitolata “Creati per creare. Il Creato di San Francesco 1226-2026 nell’ottavo centenario della morte” e con la presentazione del libro “E se tornasse Francesco?” di Padre Enzo Fortunato. La kermesse comprende eventi culturali e letterari dedicati alla figura di San Francesco e al suo centenario.

“Ilpremio Cimitiledi quest’anno – ha dichiarato Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile -, assume un valore simbolico e spirituale, poiché è dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Sarà una settimana densa di eventi, un fitto intreccio di arte, letteratura, musica e religione che culminerà con la consegna dei campanili d’argento ai vincitori della 31ª edizione del premio. La serata sarà registrata e andrà in onda su Rai 2 in seconda serata il 7 luglio. Un evento che porterà il nome di Cimitile, dell’area Nolana e della Regione Campania a livello nazionale, confermandoli come poli di eccellenza culturale”. 🔗 Leggi su 2anews.it

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