I vincitori della sesta edizione del Premio Rossella Minotti sono stati annunciati durante una cerimonia a Milano. La giornata ha visto la consegna degli attestati ai premiati, che rappresentano figure significative nel mondo del giornalismo. La manifestazione si è svolta il 12 marzo 2026, con una cerimonia che ha evidenziato l'importanza della passione, della cura e dell'ascolto nel settore.

Milano, 12 marzo 2026 – Il Premio Rossella Minotti, giunto alla sua sesta edizione, si è concluso ieri con una cerimonia di premiazione che ha fatto respirare il lato bello del giornalismo: quello della passione, della cura, dell'ascolto. La Giuria del Premio è rimasta colpita dalla qualità della scrittura e anche degli interventi durante la cerimonia, in particolare delle giovani colleghe vincitrici, che hanno saputo raccontare storie drammatiche in teatri di guerra o di rischio, mettendo a nudo la fragilità ma anche la forza del mondo che ci circonda. La cerimonia di premiazione, condotta dal giornalista Edmondo Rho (marito di Rossella e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Premio Rossella Minotti 2025, i vincitori della sesta edizione. La cerimonia di consegna degli attestati

