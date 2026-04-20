Premio medicina Abruzzo | premiati i vincitori della 18esima edizione

Da ilpescara.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile, nella sala "Domenico Tinozzi" della provincia di Pescara, si è svolta la premiazione della 18esima edizione del Premio medicina Abruzzo 2026. Sono state sei le equipe mediche premiate nel corso dell’evento, la cui manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming sul sito.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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