Premio medicina Abruzzo | premiati i vincitori della 18esima edizione

Domenica 19 aprile, nella sala "Domenico Tinozzi" della provincia di Pescara, si è svolta la premiazione della 18esima edizione del Premio medicina Abruzzo 2026. Sono state sei le equipe mediche premiate nel corso dell’evento, la cui manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming sul sito.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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