Preghiera del mattino 29 maggio | atto di affidamento al Sacro Cuore di Gesù

Da lalucedimaria.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio si celebra la preghiera del mattino dedicata all’atto di affidamento al Sacro Cuore di Gesù. L’invocazione mira a trasformare le fragilità personali in amore infinito. La preghiera invita a iniziare la giornata con fiducia, affidando fatiche e gioie a un amore senza confini. Non si tratta di un rito formale, ma di un gesto di fiducia nel cuore di Gesù.

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Un’invocazione al Cuore di Gesù per trasformare le nostre fragilità in amore infinito; iniziamo la giornata con la fiducia di chi affida fatiche e gioie a un amore senza confini. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Iniziamo questa giornata carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore. Sacro Cuore di Gesù, confido in Te! Tu che sei rifugio dei peccatori, forza dei deboli e speranza di chi non ha più speranza, accogli oggi la mia preghiera. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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