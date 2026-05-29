Preghiera del mattino 29 maggio | atto di affidamento al Sacro Cuore di Gesù
Il 29 maggio si celebra la preghiera del mattino dedicata all’atto di affidamento al Sacro Cuore di Gesù. L’invocazione mira a trasformare le fragilità personali in amore infinito. La preghiera invita a iniziare la giornata con fiducia, affidando fatiche e gioie a un amore senza confini. Non si tratta di un rito formale, ma di un gesto di fiducia nel cuore di Gesù.
Un’invocazione al Cuore di Gesù per trasformare le nostre fragilità in amore infinito; iniziamo la giornata con la fiducia di chi affida fatiche e gioie a un amore senza confini. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Iniziamo questa giornata carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore. Sacro Cuore di Gesù, confido in Te! Tu che sei rifugio dei peccatori, forza dei deboli e speranza di chi non ha più speranza, accogli oggi la mia preghiera. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera per il Mese di Maggio Da ripetere ogni giorno
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