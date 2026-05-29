Un’invocazione al Cuore di Gesù per trasformare le nostre fragilità in amore infinito; iniziamo la giornata con la fiducia di chi affida fatiche e gioie a un amore senza confini. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Iniziamo questa giornata carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore. Sacro Cuore di Gesù, confido in Te! Tu che sei rifugio dei peccatori, forza dei deboli e speranza di chi non ha più speranza, accogli oggi la mia preghiera. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 29 maggio: atto di affidamento al Sacro Cuore di Gesù

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Preghiera per il Mese di Maggio Da ripetere ogni giorno

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