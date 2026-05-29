Un uomo di 35 anni è morto dopo essere caduto da un costone roccioso di Capo d’Orso, vicino a Maiori sulla Strada Statale 163 “Amalfitana”. La caduta sarebbe avvenuta mentre tentava di scattare una foto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un uomo di 35 anni originario ha perso la vita precipitando dal costone roccioso di Capo d’Orso vicino a Maiori lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana” (Salerno). Il corpo del giovane è stato individuato poco dopo le 17 di giovedì nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata, al termine di una complessa operazione di ricerca condotta dai carabinieri, dal personale della Capitaneria di porto e dai soccorritori del 118. Le attività si sono svolte sia via mare sia con l’ausilio di un elicottero. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne, motociclista arrivato in Costiera Amalfitana insieme alla fidanzata per trascorrere la giornata, sarebbe precipitato dal punto panoramico situato lungo il celebre tratto della statale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Precipita dal costone di Capo d’Orso: morto 35enne. Ipotesi caduta accidentale per scattare una foto

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