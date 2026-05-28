Precipita dal belvedere e si schianta sugli scogli | morto un 35enne in Costiera Amalfitana
Un uomo di 35 anni è morto nel pomeriggio di oggi sulla Statale Amalfitana, a Erchie, dopo essere precipitato da un belvedere. Il suo corpo è stato trovato incastrato tra gli scogli sottostanti e recuperato dai sommozzatori. La Polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma l’uomo non ha più potuto essere salvato. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.
La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi sulla Statale Amalfitana, a Erchie. Il corpo del 35enne è stato ritrovato incastrato tra gli scogli sottostanti ed è stato recuperato dai sommozzatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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