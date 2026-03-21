Un operaio di 30 anni, originario di Andria, è deceduto questa mattina nella zona industriale di Modugno, in via delle Mammole, dopo essere caduto da circa sei metri dal tetto di un capannone. L’incidente si è verificato durante le ore di lavoro e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

E’ morto dopo una caduta da circa sei metri un operaio di 30 anni, originario di Andria, rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona industriale di Modugno (Ba), in via delle Mammole. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava lavorando sul tetto di un capannone quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe precipitato attraverso un lucernario, probabilmente su una superficie non portante. L’impatto al suolo gli è stato fatale: all’arrivo degli operatori del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal dell’Area Metropolitana della Asl Bari, quali organo tecnico di accertamento dell’autorità giudiziaria, per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Precipita dal tetto di un capannone: morto un operario di 30 anni nel Barese dopo una caduta di sei metri

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