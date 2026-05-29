Precipita dal belvedere in Costiera e muore l'ipotesi | caduto per scattare una foto Sequestrata la salma

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è morto ieri dopo essere precipitato da un belvedere tra Erchie e Capo d'Orso. La polizia ipotizza che sia caduto mentre cercava di scattare una foto. La salma è stata sequestrata. La tragedia si è verificata sulle scogliere sottostanti il punto di osservazione. Non ci sono altre persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.