Precipita dal belvedere in Costiera e muore l'ipotesi | caduto per scattare una foto Sequestrata la salma
Un uomo di 35 anni è morto ieri dopo essere precipitato da un belvedere tra Erchie e Capo d'Orso. La polizia ipotizza che sia caduto mentre cercava di scattare una foto. La salma è stata sequestrata. La tragedia si è verificata sulle scogliere sottostanti il punto di osservazione. Non ci sono altre persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
La tragedia ieri tra Erchie e Capo d'Orso, dove un 35enne è morto dopo essere precipitato da un belvedere sulla scogliere sottostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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