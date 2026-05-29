Costiera Amalfitana Volo di oltre 50 metri nel vuoto per scattare una foto | muore 36enne

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è morto ieri nel pomeriggio lungo la Costiera Amalfitana dopo essere caduto da un'altezza di oltre 50 metri mentre cercava di scattare una foto. L'incidente è avvenuto in una zona a picco sul mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.