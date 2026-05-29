Costiera Amalfitana Volo di oltre 50 metri nel vuoto per scattare una foto | muore 36enne
Un uomo di 36 anni è morto ieri nel pomeriggio lungo la Costiera Amalfitana dopo essere caduto da un'altezza di oltre 50 metri mentre cercava di scattare una foto. L'incidente è avvenuto in una zona a picco sul mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.
Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, lungo la Costiera Amalfitana. Un uomo di 36 anni, originario di Baronissi, ha perso la vita dopo essere precipitato da uno sperone roccioso situato tra Erchie e Capo d’Orso, uno dei punti panoramici più suggestivi della strada statale 163 Amalfitana. La vittima era. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Friends Drone - Maiori SA - Costiera Amalfitana
Notizie e thread social correlati
Travolto da una scarica di massi, precipita nel vuoto per oltre 15 metriNella tarda mattinata di domenica, un giovane climber trentino è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava sulla parete di Cima alle Coste.
Scalano il tetto del Duomo di Como a oltre 60 metri di altezza per scattare alcune foto: denunciati 2 ragazziDue giovani, un ragazzo di 18 anni e un minorenne di 17, sono stati denunciati dopo aver scalato il tetto del Duomo di Como, che si trova a oltre 60...
Temi più discussi: Ponte 2 giugno Campania: dove andare al mare e cosa fare; La regola del; Estate 2026: le mete salva-portafoglio partendo dalla Sicilia; Capo d'Orso, precipita da 50 metri: muore motociclista.
Parte oggi il nuovo volo diretto Genova–Salerno con @aero.italia Da oggi puoi raggiungere Salerno dall’Aeroporto di Genova con collegamenti diretti ogni giovedì e domenica! Una nuova opportunità per scoprire la Costiera Amalfitana, il Cilento, Paestum facebook
Droni in volo sui terrazzamenti: da Amalfi l’iniziativa di Salvatore Aceto per salvare la Limonicoltura 4.0 positanonews.it/2026/05/droni-… #Limonicoltura #Amalfi #Droni #AgricolturaEroica #CostieraAmalfitana x.com
Questo itinerario per la Costiera Amalfitana ha senso? Quali cambiamenti faresti? reddit
Ponte del 2 Giugno a Salerno: 3 Esperienze da Vivere in 4 Giorni tra Costiera Amalfitana, Cultura e Mare.Il ponte del 2 giugno rappresenta una delle occasioni migliori per concedersi qualche giorno di vacanza prima dell’estate. gazzettadisalerno.it
Costiera Amalfitana, dal 1° giugno tornano le targhe alterne sulla Statale 163Scatta la fase estiva del piano traffico lungo la Statale Amalfitana: limitazioni attive dalle 10 alle 18 secondo il calendario previsto dall’Anas. Dal 1° ... zon.it