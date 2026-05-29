Costiera Amalfitana Volo di oltre 50 metri nel vuoto per scattare una foto | muore 36enne

Da teleclubitalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è morto ieri nel pomeriggio lungo la Costiera Amalfitana dopo essere caduto da un'altezza di oltre 50 metri mentre cercava di scattare una foto. L'incidente è avvenuto in una zona a picco sul mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

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Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, lungo la Costiera Amalfitana. Un uomo di 36 anni, originario di Baronissi, ha perso la vita dopo essere precipitato da uno sperone roccioso situato tra Erchie e Capo d’Orso, uno dei punti panoramici più suggestivi della strada statale 163 Amalfitana. La vittima era. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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