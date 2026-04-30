Prato carcere della Dogaia | altri due cellulari trovati nella disponibilità dei detenuti

Nel carcere della Dogaia a Prato sono stati trovati e sequestrati altri due cellulari appartenenti ai detenuti. La scoperta si aggiunge a un precedente ritrovamento di dispositivi elettronici all’interno della struttura penitenziaria. I controlli sono stati condotti dalle forze dell’ordine, che continuano a verificare la presenza di strumenti non autorizzati tra i detenuti. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

PRATO – Ancora cellulari nel carcere della Dogaia, a Prato. Ne sono stati trovati e sequestrati altri due: venivano utilizzati dai detenuti. Lo comunica, attraverso un comunicato, il procuratore Luca Tescaroli, allo scopo di far conoscere la situazione di illegalità e vulnerabilità che continua a caratterizzare la struttura carceraria di Prato e “le correlate iniziative intraprese per contrastarne il dilagare”. Tescaroli rileva che “la collaborazione dei detenuti continua a rivelarsi fruttuosa” e auspica che possa incrementarsi. Secondo il procuratore di Prato, “l’impiego di strumenti di comunicazione potrebbe essere neutralizzato con appropriati interventi di schermatura e con l’impiego di disturbatori di frequenza”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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