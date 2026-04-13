A Prato, il Partito Democratico si prepara alle prossime elezioni comunali con l’indicazione di Matteo Biffoni come possibile candidato sindaco. L’ex primo cittadino, già alla guida della città, sembra essere la scelta principale del partito per le consultazioni in programma il 22 e 23 giugno. La candidatura di Biffoni rappresenta una conferma della volontà del partito di affidarsi a un volto noto per affrontare la competizione elettorale.

PRATO – Sarà con tutta probabilità Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd per Prato. I dem, quindi, per l’appuntamento del 22 e 23 giugno, puntano sull’usato sicuro. Per Biffoni, infatti, consigliere regionale e recordman di preferenze, sarebbe il terzo mandato come sindaco della seconda città della Toscana per numero di abitanti. Dopo di lui l’esperienza amara di Ilaria Bugetti e il commissariament o dovuto alle dimissioni della prima cittadina coinvolta in una inchiesta di presunta corruzione quando era consigliera regionale. “Il mio obiettivo, da quando l’assemblea mi ha eletto reggente del Pd Prato – dichiara l’onorevole Christian Di Sanzo – è sempre stato quello di unire il partito intorno a una proposta che trovasse largo consenso tra tutte le nostre sensibilità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elezioni a Prato, il Pd punta sull’usato sicuro: il candidato sarà l’ex sindaco Matteo Biffoni

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