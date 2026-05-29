Poste italiane | in provincia di Arezzo da lunedì 1°giugno saranno in pagamento le pensioni del mese

A partire da lunedì 1 giugno, tutte le pensioni del mese verranno pagate in 94 uffici postali della provincia di Arezzo. I pagamenti saranno disponibili negli sportelli di ogni ufficio postale, senza indicazioni di orari specifici. La comunicazione riguarda esclusivamente le pensioni di giugno e riguarda l’intera rete di uffici presenti nel territorio.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1. Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 47 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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