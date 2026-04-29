Da sabato 2 maggio, Poste Italiane inizieranno a pagare le pensioni relative al mese in corso. I pensionati potranno ritirare le somme presso gli sportelli postali, utilizzando le modalità previste, o tramite altri strumenti di pagamento messi a disposizione dall'azienda. La distribuzione proseguirà nel rispetto delle date stabilite, per consentire a tutti i beneficiari di ricevere gli importi in tempo utile.

Bari, 29 aprile 2026 - Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali pugliesi le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Poste Italiane: da sabato 2 maggio saranno in pagamento le pensioni del mese

PENSIONE MAGGIO 2026: Data Pagamento e RITARDI INPS

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