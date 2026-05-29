Il Tribunale del lavoro ha respinto il ricorso dei sindacati contro gli accordi di riorganizzazione di Poste Italiane. La decisione riguarda tre funzioni: Posta, Comunicazione e Logistica (PCL), Mercato Privati (MP) e Digital, Technology & Operations (DTO). Gli accordi sono stati giudicati legittimi e validi. La sentenza conferma la validità delle modifiche apportate nelle diverse aree dell’azienda.

Gli accordi di riorganizzazione di tre funzioni di Poste Italiane, Posta, Comunicazione e Logistica (PCL), Mercato Privati (MP) e Digital, Technology & Operations (DTO), sono legittimi. A stabilirlo è stato ilTribunale del Lavoro di Roma, con la sentenza numero 64302026, che ha respinto integralmente il ricorso presentato dalle sigle SLC CGIL e UILpost, confermando la piena legittimità dell'operato dell'azienda. Al centro del contenzioso giudiziario la causa promossa dai due sindacati per una presunta condotta antisindacale. SLC CGIL e UILpost, infatti, non avevano sottoscritto le intese relative al riassetto del novembre 2024 sostenendo che ''la società avrebbe adottato una procedura illegittima'', estromettendoli dalla trattativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste italiane, il Tribunale del lavoro respinge il ricorso dei sindacati

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