Perugia il Tribunale respinge il ricorso del chirurgo contro l’ospedale

Notizia in breve

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso di un chirurgo contro l’ospedale, che aveva contestato la sua esclusione dalla chirurgia robotica. La decisione si basa sul fatto che il ricorso non ha superato i requisiti necessari e che la registrazione audio del direttore, riguardante il procedimento, non è stata considerata come prova valida nel processo. La vicenda riguarda il confronto tra il professionista e la struttura sanitaria sulla partecipazione alle attività di chirurgia assistita da robot.