Perugia il Tribunale respinge il ricorso del chirurgo contro l’ospedale
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso di un chirurgo contro l’ospedale, che aveva contestato la sua esclusione dalla chirurgia robotica. La decisione si basa sul fatto che il ricorso non ha superato i requisiti necessari e che la registrazione audio del direttore, riguardante il procedimento, non è stata considerata come prova valida nel processo. La vicenda riguarda il confronto tra il professionista e la struttura sanitaria sulla partecipazione alle attività di chirurgia assistita da robot.
? Domande chiave Come può un chirurgo esperto essere escluso dalla chirurgia robotica?. Perché il tribunale ha ignorato la registrazione audio del direttore?. Cosa accadrà ora con il ricorso presentato al Collegio?. Quali sono le reali motivazioni dietro il trasferimento del medico?.? In Breve Difesa guidata dall'avvocato Emilio Bagianti presenta reclamo al Collegio il 24 febbraio 2026.. Giudice Giampaolo Cervelli respinge ricorso ex articolo 700 per mancanza competenze robotica.. Medico lamenta esclusione da oltre 1.000 interventi di chirurgia tradizionale specialistica.. Tribunale cita quattro turni pomeridiani effettuati dal chirurgo nel mese di febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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