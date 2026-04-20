Poste Italiane respinge misura Garante privacy e annuncia ricorso

Poste Italiane ha dichiarato di essere sorpresa dal provvedimento del Garante Privacy, che ha imposto una sanzione riguardo a un presunto trattamento illecito dei dati personali degli utenti di BancoPosta e PostePay. La società ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla questione.

Roma, 20 apr. (askanews) – “Poste Italiane accoglie con stupore il provvedimento con il quale il Garante Privacy ha comminato una sanzione per un presunto trattamento illecito dei dati personali degli utenti BancoPosta e PostePay. Provvedimento che, peraltro, oltre che nel merito, è viziato anche sotto il profilo procedimentale, essendo stato adottato in palese ritardo rispetto ai termini perentori previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri del Garante”. Lo afferma Poste Italiane con un comunicato. “A tal riguardo, si sottolinea che il 2 febbraio 2026 il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’Antitrust aveva sanzionato Poste...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Approfondimenti e contenuti Poste Italiane respinge misura Garante privacy e annuncia ricorsoRoma, 20 apr. (askanews) – Poste Italiane accoglie con stupore il provvedimento con il ... msn.com ***Poste Italiane: accoglie con stupore multa Garante Privacy, annuncia ricorsoRespinge ogni addebito e ribadisce correttezza operato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr -Poste Italiane accoglie con stupore il ... ilsole24ore.com