Pos-cassa i collegamenti obbligatori valgono 5,3 miliardi al Fisco | milioni di scontrini extra al mese

Notizia in breve

In due mesi, l’obbligo di collegare i POS ai registratori di cassa ha portato alla luce 115 milioni di scontrini e a un incremento di 5,3 miliardi di euro nella base imponibile. Questa misura, entrata in vigore recentemente, ha generato un aumento significativo delle transazioni registrate. I dati indicano un impatto rilevante sulle entrate fiscali, con un aumento consistente delle operazioni commerciali documentate.