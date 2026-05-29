Pos-cassa i collegamenti obbligatori valgono 5,3 miliardi al Fisco | milioni di scontrini extra al mese
In due mesi, l’obbligo di collegare i POS ai registratori di cassa ha portato alla luce 115 milioni di scontrini e a un incremento di 5,3 miliardi di euro nella base imponibile. Questa misura, entrata in vigore recentemente, ha generato un aumento significativo delle transazioni registrate. I dati indicano un impatto rilevante sulle entrate fiscali, con un aumento consistente delle operazioni commerciali documentate.
In soli due mesi l'abbinamento obbligatorio tra Pos e registratori di cassa ha fatto emergere 115 milioni di scontrini e 5,3 miliardi di euro di base imponibile in più. L'Agenzia delle Entrate rassicura: la tecnologia serve a incrociare i dati, ma i controlli resteranno umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Collegamento POS Obbligatorio 2026: La Procedura Completa
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Temi più discussi: POS-cassa: 100 milioni di scontrini in più e 5 miliardi di ricavi; Collegamento POS-cassa obbligatorio: nel 2026 già 100 milioni di scontrini in più e 5 miliardi di ricavi registrati; Scadenza 31 maggio, collegamento POS a registratore di cassa: sanzioni fino a 4.000 euro; Le scadenze fiscali di giugno 2026: il calendario completo.
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Ma come fate a vivere in posti del genere ?? reddit
Nessuna tolleranza sulle sanzioni che riguardano POS e scontrini. Il DL Fiscale non cambia le regole in vigore e serve massima attenzione su scadenze e indicazioni della modalità di pagamento. Per approfondire: https://www.informazionefiscale.it/pos-sc facebook
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