Fughe dall' ospedale Zac a Portonovo e la nuova porta del Parco del Conero | le notizie della giornata in un minuto

Notizia in breve

Oggi si sono registrate diverse notizie a Ancona. Sono state segnalate fughe dall'ospedale, con alcuni pazienti che sono scappati senza essere rintracciati. A Portonovo, un uomo è stato fermato dopo aver tentato di entrare in un'area vietata. Nel frattempo, è stata approvata la proposta di realizzare tre installazioni architettoniche a Pietralacroce, che costituiranno la nuova “Porta del Parco” del Conero.