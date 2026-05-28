Fughe dall' ospedale Zac a Portonovo e la nuova porta del Parco del Conero | le notizie della giornata in un minuto
Oggi si sono registrate diverse notizie a Ancona. Sono state segnalate fughe dall'ospedale, con alcuni pazienti che sono scappati senza essere rintracciati. A Portonovo, un uomo è stato fermato dopo aver tentato di entrare in un'area vietata. Nel frattempo, è stata approvata la proposta di realizzare tre installazioni architettoniche a Pietralacroce, che costituiranno la nuova “Porta del Parco” del Conero.
ANCONA - In copertina nella giornata odierna le novità giunte dal capoluogo dorico, con l'approvazione del progetto di fattibilità che vedrà a Pietralacroce tre installazioni architettoniche le quali identificheranno simbolicamente e funzionalmente la nuova “Porta del Parco” del Conero, e la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Balene davanti al Conero, il salvataggio dei carabinieri e i lavori nella Ciclopedonale del Conero: le notizie della giornata (in un minuto)
La sentenza sulla strage di Corinaldo, fughe da ospedali e carabinieri e gli sviluppi sul caso del decesso del piccolo Elijah: le notizie della giornata (in un minuto)Oggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza sul processo relativo alla strage di Corinaldo, mentre in altri episodi sono stati segnalati...