Il portiere di riserva della Juventus, attualmente in rosa, potrebbe essere sostituito o confermato nella prossima stagione. La squadra sta valutando attentamente le prestazioni di Perin e Di Gregorio, senza ancora prendere decisioni ufficiali. La rosa dei portieri rimane uno dei punti sul tavolo di discussione per eventuali rinforzi o conferme, mentre il club monitora attentamente le opzioni disponibili.

di Luca Fiore La porta della Juventus continua a essere un reparto delicato con il club che potrebbe fare delle scelte importanti per rinforzare il pacchetto portieri. La stagione ufficiale della Juventus si è appena conclusa lasciando sul tavolo diversi interrogativi aperti sul futuro. Il club ha deciso di puntare forte su Michele Di Gregorio che ha deluso le aspettative e commesso tanti errori, soprattutto in momenti decisivi. Accanto a lui, Mattia Perin si è confermato una risorsa preziosa per esperienza e rendimento sul campo. Il bilancio complessivo della porta è deludente con la società che vuole intervenire sul mercato per rinforzare il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Portieri Juve, situazione delicata: chi merita di restare tra Perin e Di Gregorio in vista della prossima stagione

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