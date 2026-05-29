Portieri Juve situazione delicata | chi merita di restare tra Perin e Di Gregorio in vista della prossima stagione
Il portiere di riserva della Juventus, attualmente in rosa, potrebbe essere sostituito o confermato nella prossima stagione. La squadra sta valutando attentamente le prestazioni di Perin e Di Gregorio, senza ancora prendere decisioni ufficiali. La rosa dei portieri rimane uno dei punti sul tavolo di discussione per eventuali rinforzi o conferme, mentre il club monitora attentamente le opzioni disponibili.
di Luca Fiore La porta della Juventus continua a essere un reparto delicato con il club che potrebbe fare delle scelte importanti per rinforzare il pacchetto portieri. La stagione ufficiale della Juventus si è appena conclusa lasciando sul tavolo diversi interrogativi aperti sul futuro. Il club ha deciso di puntare forte su Michele Di Gregorio che ha deluso le aspettative e commesso tanti errori, soprattutto in momenti decisivi. Accanto a lui, Mattia Perin si è confermato una risorsa preziosa per esperienza e rendimento sul campo. Il bilancio complessivo della porta è deludente con la società che vuole intervenire sul mercato per rinforzare il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Calciomercato Juve, dilemma portieri: quale futuro per Perin e Di Gregorio? Possibile questa decisione. Gli aggiornamenti
Juve Sassuolo, chi tra Perin e Di Gregorio a difesa della porta? Spalletti ha già preso questa decisione: le ultimissimeSpalletti ha scelto il portiere titolare per la partita tra Juventus e Sassuolo, optando per un giocatore esperto al posto di un collega meno esperto.
Temi più discussi: Juventus, giro di portieri: piace anche De Gea; Salta il colpo senza Champions, la Juventus ripiega sulla stella della Fiorentina; Juve fuori dalla Champions 26/27 per colpa di attaccanti e portieri: 2 statistiche parlano chiaro; Rampulla su De Gea: Ottimo portiere ma per la Juventus punterei su un profilo giovane.
Un Nubel per Spalletti: Juve a caccia del portiereAlisson in salita e la caccia al portiere della Juve prende strade diverse, forse per tornare, più avanti, all’obiettivo di partenza. Il Liverpool non molla il brasiliano promesso a Spalletti, suo all ... msn.com
Non è ancora ufficiale (lo sarà attorno alle 23 di domenica prossima) ma con la sconfitta di ieri la Juventus ha perso 80 milioni. Cioè la cifra che avrebbe incassato con la qualificazione in Champions League. Ma prima ancora dei soldi la Juve ha perso la facci facebook
Motta eroe Lazio e rimpianto Juve: a quale cifra è stato svenduto e la situazione portieri oggiEroe (biancoceleste) e rimpianto (bianconero). In primo piano, nel day after della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, c’è inevitabilmente Edoardo Motta. Il giovane portiere ha portato la ... tuttosport.com