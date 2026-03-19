Calciomercato Juve dilemma portieri | quale futuro per Perin e Di Gregorio? Possibile questa decisione Gli aggiornamenti

Sul calciomercato della Juventus, il futuro dei portieri sta entrando nel vivo. Perin sembra prossimo alla conferma in rosa, mentre Di Gregorio si prepara a lasciare il club. La decisione ufficiale potrebbe arrivare a breve, con i dettagli ancora in fase di definizione. La questione riguarda esclusivamente le scelte del club e i rispettivi contratti in scadenza.

Calciomercato Juve, il rebus dei portieri si avvicina alla risoluzione: Perin verso la conferma mentre Di Gregorio si appresta a dire addio. Il futuro della porta bianconera è uno dei temi più caldi all’interno del calciomercato della Juve. Con la programmazione per la stagione 20262027 già entrata nel vivo, la dirigenza si trova a dover gestire due situazioni speculari ma profondamente diverse: la stabilità rappresentata da Mattia Perin e l’incertezza che circonda il futuro di Michele Di Gregorio. Il punto fermo, paradossalmente, sembra essere proprio il “dodicesimo”. Come riferito dal Corriere dello Sport, Mattia Perin appare destinato a proseguire la sua esperienza in bianconero, consolidando un rapporto che nell’ultimo biennio è diventato fondamentale per l’equilibrio dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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