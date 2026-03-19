Juve Sassuolo chi tra Perin e Di Gregorio a difesa della porta? Spalletti ha già preso questa decisione | le ultimissime

Spalletti ha scelto il portiere titolare per la partita tra Juventus e Sassuolo, optando per un giocatore esperto al posto di un collega meno esperto. La decisione riguarda la linea difensiva e la posizione tra i pali, con il tecnico che ha deciso di affidarsi a uno dei due portieri disponibili. La scelta è stata comunicata ufficialmente prima del match, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Juve Sassuolo, Spalletti cambia le gerarchie tra i pali e si affida al portiere esperto per cercare di blindare la retroguardia. La scelta. La Juventus prosegue la preparazione per il prossimo impegno di campionato. Le indicazioni che filtrano dalla Continassa delineano scelte tecniche precise da parte di Spalletti. L’allenatore ha deciso di intervenire sulle gerarchie, affidando i guantoni da titolare a Mattia Perin. L’estremo difensore ha dimostrato affidabilità e la sua leadership risulta vitale per trasmettere sicurezza. Questa mossa rappresenta un segnale chiarissimo per il gruppo, chiamato a ritrovare la massima concentrazione per non fallire l’obiettivo stagionale e regalare una gioia ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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