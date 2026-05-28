L' Alto Adriatico resta ai margini delle grandi rotte commerciali

I porti dell'Alto Adriatico, tra cui Ravenna, Trieste, Venezia, Koper e Rjeka, continuano a rappresentare una zona marginale nelle rotte commerciali europee. Nonostante siano i più vicini al centro economico del continente, i flussi di merci non coinvolgono in modo significativo questa area. La distanza e le rotte preferite dalle principali vie di trasporto penalizzano questi porti rispetto ad altri hub europei più centrali.

I porti dell'Alto Adriatico (Ravenna, Trieste e Venezia, assieme a Koper e Rjeka) restano marginali negli spostamenti delle merci: un paradosso, dato che si tratta dell'arco portuale più vicino al baricentro dell'Europa economica. Per questo le realtà del settore dei trasporti e del sistema. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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