La guerra in Iran riscrive le rotte del mare | così i porti italiani soprattutto nell’Adriatico rischiano di essere tagliati fuori

La guerra in Medio Oriente sta modificando le rotte marittime, influenzando in particolare i porti italiani dell’Adriatico. Le tensioni nella regione portano a nuove rotte e a possibili interruzioni nelle vie di navigazione tradizionali. I cambiamenti nelle rotte marittime pongono a rischio la connessione dei porti italiani con le principali vie commerciali internazionali.

La guerra in Medio Oriente sta riscrivendo per l’ennesima volta le rotte del mare e rischia di penalizzare soprattutto i porti italiani. L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è solo l’ultimo sconvolgimento geopolitico che semina il caos nei commerci marittimi. Prima era toccato al conflitto in Ucraina, in particolare per il commercio del grano e delle materie prime. Poi l’offensiva israeliana su Gaza aveva scatenato la reazione degli Houthi, rendendo instabile il passaggio attraverso il Canale di Suez. Ora che l’Iran è sotto le bombe, il mondo del commercio marittimo è nuovamente sotto pressione. Non solo (o non tanto) per il blocco dello Stretto di Hormuz, da cui transita circa un quarto del petrolio mondiale, ma anche per gli effetti a cascata che ne sono scaturiti. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sondaggi politici, la guerra in Iran fa paura ma gli italiani temono soprattutto i rincari su benzina e gasLa guerra in Iran fa paura agli italiani, che temono soprattutto l’impatto economico della crisi energetica derivante dal conflitto.

Leggi anche: La guerra in Iran rischia di mettere sotto pressione le rotte migratorie

Guerra in Iran, Trump: Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane

Una raccolta di contenuti su La guerra in Iran riscrive le rotte del...

Temi più discussi: Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le (finte) certezze di Trump, i (veri) dubbi degli esperti e l'impossibile che diventa possibile; La guerra in Iran non sta andando come l’amministrazione Trump sperava; Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Perché la guerra in Iran rischia di diventare una guerra dell'acqua.

Guerra Usa-Iran, la distruzione dei programmi atomici e gli obiettivi finali di WashingtonÈ difficile prevedere gli sviluppi di una guerra che, sin dall’inizio, ha mutato più volte di aspetto col mutare degli obiettivi dichiarati dai contendenti. Oggi, a ... ilmessaggero.it

Guerra in Iran news, l’ultimatum di Trump: Hormuz libero o annienteremo le centrali. La risposta: Attaccheremo i vostri impianti. Oltre 170 i feriti in IsraeleMinacce di escalation da Washington. Teheran intanto bersaglia lo Stato ebraico: lo scudo israeliano manca due missili che colpiscono Arad e Dimona. Attacco con droni contro una base militare vicino a ... quotidiano.net

"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran a facebook

Il gioco di specchi tra Israele e Iran x.com