Ferisce a colpi di pistola il compagno della madre al culmine di una lite

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver ferito con un colpo di pistola il compagno della madre durante un'accesa discussione. L'indagine ha portato al fermo dell'uomo, che ha precedenti per reati legati agli stupefacenti. Sono state raccolte prove che lo collegano ai reati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

La polizia ha fermato un 41 enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo.In particolare, nella serata di giovedì 9 aprile, all'interno di uno stabile sito.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Colpisce la madre per l'ennesima volta al culmine di una lite e lei chiama il 112: arrestatoL'uomo avrebbe colpito la madre durante una furiosa lite nell'abitazione in cui i due vivono, a Martinsicuro. Montecalvoli: ucciso in auto a colpi di pistola nella notte. Dopo una lite al pubSANTA MARIA A MONTE (PISA) – Notte di paura in provincia di Pisa quella appena trascorsa di sabato 14 febbraio 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dodicenne ferisce coetanea al collo con le forbici nel bagno della scuola; Pisa, 12enne ferisce una coetanea al collo con le forbici in una scuola media; Una 12enne ferisce una coetanea con delle forbici in una scuola del Pisano; Pisa, dodicenne attira una coetanea nei bagni di scuola e la ferisce con delle forbici. Secondigliano, ferisce un uomo a colpi di pistola. Fermato un 41 enneIn particolare, nella serata di giovedì 9 aprile, all'interno di uno stabile sito nel quartiere Secondigliano, il 41 enne avrebbe gravemente ferito con colpi ... napolivillage.com Ferisce a colpi di pistola il compagno della madre al culmine di una liteLa polizia ha fermato un 41 enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma ... napolitoday.it VIOLENZA AL SAN LUIGI DI ORBASSANO: UOMO FERISCE UNA VOLONTARIA DELLA CROCE ROSSA - facebook.com facebook Lancia tufi e transenne contro le auto in transito, poi ferisce finanziere: arrestato x.com