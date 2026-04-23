Omicidio Vasto il padre di Andrea Sciorilli al giudice | L'ho ucciso per legittima difesa Domani i funerali

Antonio Sciorilli, accusato dell’omicidio del figlio di 21 anni, ha dichiarato al giudice di aver agito in legittima difesa, ma ha anche scelto di non rispondere alle domande. La sua posizione è stata depositata durante un procedimento giudiziario, mentre nel frattempo sono stati annunciati i funerali del giovane. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, con l’attenzione rivolta anche alle successive decisioni legali.

Antonio Sciorilli, arrestato per l’omicidio del figlio 21enne Andrea, ha rilasciato dichiarazioni spontanee al giudice ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha parlato di legittima difesa, riferiscono a Fanpage.it i suoi avvocati. Attesa la decisione sulla convalida dell'arresto, domani i funerali del ragazzo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ucciso dal padre a Vasto, eseguita l’autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli: “Colpi d’accetta a testa e torace”Eseguita l'autopsia sul corpo del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso dal padre a Vasto. Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso con un'ascia: Mio figlio era un violento; Omicidio Vasto, il padre ha confessato e indicato dove trovare l'arma: colpito il figlio sul letto; Omicidio Vasto, fermato padre del 21enne ucciso a coltellate; Omicidio a Vasto: 21 enne ucciso con un'ascia, arrestato il padre. Omicidio Vasto, oggi l'udienza di convalida del fermo per il padre: Ho agito per legittima difesaDomani i funerali del ragazzo ucciso domenica scorsa. Il giovane era già stato denunciato nel 2024 dal padre e dalla sorella per episodi di violenza domestica. Oggi udienza di convalida in Tribunale, ... rainews.it Giovane ucciso in garage a Vasto, arrestato il padre: lo ha colpito tre volte con un'asciaIl padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva, è stato arrestato ... adnkronos.com Chiaro Quotidiano. . Omicidio di Vasto - L'indagato sostiene sia stata legittima difesa. Non ha risposto alle domande del gip, ma ha rilasciato una lunga dichiarazione spontanea - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, oggi per il padre nuovo colloquio con il legale #ANSA x.com