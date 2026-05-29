Pordenone 51enne litiga con la fidanzata | interviene il padre e lui lo uccide con una bottiglia a Porcia

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una lite familiare a Porcia, un uomo di 59 anni è stato colpito con una bottiglia dal compagno della figlia, un 51enne, ed è morto. L'intervento del padre della donna non è bastato a fermare l'aggressione. La polizia ha arrestato il 51enne, che ora si trova in stato di fermo. La vittima è deceduta sul posto. La lite avrebbe avuto origine da un dissidio tra il 51enne e la fidanzata.

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Una lite familiare a Porcia, in provincia di Pordenone, è finita in tragedia: un 51enne ha ucciso il padre della compagna, un uomo di 59 anni intervenuto per difendere la figlia durante la discussione. L’aggressore è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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