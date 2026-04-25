Tsitsipas perde la testa a Madrid | insulta il padre in greco e litiga con l’arbitro Ma vince

Durante il torneo di Madrid, il tennista ha avuto un momento di tensione in campo, insultando il padre in greco e discutendo con l’arbitro. Nonostante gli alterchi, è riuscito a vincere la partita. L'episodio ha attirato l'attenzione sui comportamenti durante le gare e sui momenti di nervosismo dei giocatori. La partita si è conclusa con il successo del tennista, nonostante le polemiche.

Stefanos Tsitsipas ha dato spettacolo a Madrid, ma non nel senso che si augurerebbero i suoi tifosi. Nel primo turno del Masters 1000 contro l’americano Patrick Kypson, l’ex numero 3 del mondo — oggi precipitato al numero 80 della classifica Atp — ha vinto 3-6, 7-6(6), 7-6(4) dopo quasi tre ore di battaglia. Ma la partita verrà ricordata per tutt’altro. Gli insulti in greco al padre Apostolos. Già nel primo set, sotto 1-4, Tsitsipas ha cominciato a riversare insulti in greco verso il suo angolo, dove siede il padre Apostolos nel ruolo di allenatore. I microfoni a bordo campo hanno catturato tutto: «Stupido», «idiota», «bastardo», «pezzo di merda», «vaffanculo, imbecille».🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tsitsipas perde la testa a Madrid: insulta il padre in greco e litiga con l’arbitro. Ma vince Notizie correlate Tsitsipas vince a Madrid e insulta suo padre con epiteti pesanti: “Bastardo”Stefanos Tsitsipas ha interrotto finalmente la sequenza di sconfitte vincendo un tiratissimo match di primo turno a Madrid. Leggi anche: Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha