Pordenone e Porcia verso la certificazione di città amiche delle persone con demenza
I municipi di Pordenone e Porcia hanno avviato le procedure per ottenere la certificazione di “città amiche delle persone con demenza”. I due comuni si sono iscritti alla rete nazionale promossa dalla Federazione Alzheimer Italia, un passo che coinvolge diversi aspetti organizzativi e amministrativi per migliorare i servizi e le strutture dedicate alle persone affette da questa condizione. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale attraverso un percorso di certificazione che coinvolge vari enti e realtà locali.
I comuni di Pordenone e Porcia avviano il percorso per diventare “città amiche delle persone con demenza”, aderendo alla rete nazionale promossa dalla Federazione Alzheimer Italia. L'iniziativa coinvolge l'Ambito del Noncello, l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, l'Azienda servizi alla persona. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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