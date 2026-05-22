Pordenone e Porcia verso la certificazione di città amiche delle persone con demenza

I municipi di Pordenone e Porcia hanno avviato le procedure per ottenere la certificazione di “città amiche delle persone con demenza”. I due comuni si sono iscritti alla rete nazionale promossa dalla Federazione Alzheimer Italia, un passo che coinvolge diversi aspetti organizzativi e amministrativi per migliorare i servizi e le strutture dedicate alle persone affette da questa condizione. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale attraverso un percorso di certificazione che coinvolge vari enti e realtà locali.

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