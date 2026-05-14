Ostia litiga con il compagno e lo accoltella | lui è in fin di vita

Da ildifforme.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina presto, intorno alle 7, un uomo è stato accoltellato in un appartamento di via dei Romagnoli, nel quartiere di Ostia. La lite tra la vittima e il compagno è sfociata in un episodio violento che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno trasferito l’uomo in condizioni critiche in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dell’aggressione.

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Secondo quanto appreso, il tragico episodio è accaduto questa mattina intorno alle 7 in un appartamento situato in via dei Romagnoli, a Ostia, sul litorale romano. A dare l'allarme è stata la madre dell'uomo, presente in casa al momento dei fatti, che ha richiesto l'intervento urgente del 118. La donna è stata arresta a e condotta in carcere Paura adOstia, dove una violenta lite tra due conviventi si è trasformata in untentato omicidio. Un uomo di 40 anni è stato infatti accoltellato dalla compagna e si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Grassi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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