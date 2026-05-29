Porcia ucciso per difendere la figlia | l’aggressore è in ospedale

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso mentre cercava di proteggere la figlia in un episodio avvenuto a Porcia. L’aggressore è stato ferito e si trova ora in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’evento, tra cui l’uso di un oggetto che avrebbe causato le ferite mortali. Sono in corso le testimonianze dei familiari che erano presenti durante la lite. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le dinamiche dell’incidente.