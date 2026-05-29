Porcia ucciso per difendere la figlia | l’aggressore è in ospedale
Un uomo è stato ucciso mentre cercava di proteggere la figlia in un episodio avvenuto a Porcia. L’aggressore è stato ferito e si trova ora in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’evento, tra cui l’uso di un oggetto che avrebbe causato le ferite mortali. Sono in corso le testimonianze dei familiari che erano presenti durante la lite. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le dinamiche dell’incidente.
? Domande chiave Come è stato usato l'oggetto per infliggere le ferite letali?. Quali testimonianze forniranno i familiari presenti durante la lite?. Perché l'aggressore sostiene di aver agito per legittima difesa?. Come si evolveranno le indagini della Squadra Mobile su via Zuccolo?.? In Breve Aggressione avvenuta il 29 maggio intorno alle ore 16:00 in via Zuccolo a Porcia.. L'aggressore di 51 anni ha dichiarato agli inquirenti di aver agito per legittima difesa.. La Squadra Mobile della Questura di Pordenone coordina le indagini sul luogo del delitto.. Il sospettato è stato trasportato in ospedale tramite elicottero del Sores FVG.. Un uomo di 59 anni, cittadino di nazionalità romena, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Porcia dopo essere stato aggredito dal compagno della figlia in un’abitazione di via Zuccolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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