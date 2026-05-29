Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di una famiglia avvenuta mercoledì sera in una casa rurale nel comune di Porcari. La tragedia è stata causata da esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una caldaia. La vittima, composta da due adulti e un bambino, è deceduta nell’abitazione. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

PORCARI (LUCCA) – Sono tre le persone indagate per la morte della famiglia Kola, avvenuta la sera di mercoledì 4 febbraio 2026 nella loro abitazione in localià Rughi, nel comune di Porcari (Lucca), a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia. L’accusa è omicidio colposo. La famiglia di origine albanese venne sterminata dopo aver respirato i veleni provocati, secondo l’accusa, da un malfunzionamento della caldaia dovuto a un presunto errore umano. I Kola, i cui parenti sonoassistiti come parte offesa dall’avvocato Gianmarco Romanini, vennero trovati da vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Asl in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Porcari, famiglia uccisa da monossido di carbonio: tre indagati per omicidio colposo

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