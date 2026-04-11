Tre persone sono state denunciate per omicidio colposo in relazione alla morte di un ragazzino di 12 anni, avvenuta dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel della zona. L’autopsia è prevista per lunedì pomeriggio e servirà a determinare le cause esatte del decesso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle norme di sicurezza applicate nelle strutture ricettive.

Sarà l’autopsia, fissata per lunedì pomeriggio, a chiarire in modo definitivo le cause della morte di Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni rimasto incastrato sott’acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il bambino, originario di San Benedetto del Tronto, è morto all’ospedale Infermi di Rimini, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dalla domenica di Pasqua. Quel giorno, mentre si trovava nella spa dell’albergo insieme ai genitori e ad altri familiari, era stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati all’impianto dell’idromassaggio, rimanendo incastrato con una gamba. Per liberarlo è stato necessario spegnere il sistema.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre indagati per omicidio colposo per la morte del dodicenne risucchiato da un bocchettoni di una vasca idromassaggio

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